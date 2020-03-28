Kuzey Yıldızı bugün neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuzey Yıldızı dizisinde geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edildi. Dizinin bu hafta Show TV yayın akışında yer almaması Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. Peki, Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Mart Show TV yayın akışı

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı dizisinin yerine Güldür Güldür programının tekrar bölümünün yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Show TV tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Kuzey Yıldızı dizisinin neden yayınlanmadığına dair yayıncı kuruluştan bir açıklama yapılmadı.