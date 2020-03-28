Kuzey Yıldızı bugün neden yok sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumartesi akşamları izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Kuzey Yıldızı dizisinde geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edildi. Dizinin bu hafta Show TV yayın akışında yer almaması Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. Peki, Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Mart Show TV yayın akışı
KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı dizisinin yerine Güldür Güldür programının tekrar bölümünün yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Show TV tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
Kuzey Yıldızı dizisinin neden yayınlanmadığına dair yayıncı kuruluştan bir açıklama yapılmadı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Gölde Dehşet 'TV Sinema'
KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kuzey'in söylediği belki de sonunda gerçek olacaktır. Uslanmaz aşığın ölümü de hayata dönmesi de Yıldız'ın elinden olacaktır. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir. Bu aşk sonunda ikisinden birinin sonu olacaktır. Buna dur demesi gerekmektedir.
Kuzey, verdiği büyük sınavın sonunda ödülle karşılaşacağını zannederken öncekinden daha büyük setlerle burun buruna gelir. Yıldız, hiç olmadığı kadar kesindir.
Talihsiz aşığımız Kuzey, elini neye atsa sonunda hüsrana uğramaktadır. Varlığıyla çözemediğini, yokluğuyla çözmeye karar verir. Böyle de çözülmüyorsa eğer belki de Yıldız haklıdır.
Bu aşk, ikisine de sadece acı vermektedir. Bunu anlamasının tek bir yolu vardır. Bu yüzden sırra kadem basar. Kuzey'in kendini kaybettirmek için girdiği tünelin sonunda onu göz kamaştıran bir ışık mı yoksa sonsuz bir karanlık mı beklemektedir? Yoksa kimsenin göremediği üçüncü bir seçenek var mıdır?
KUZEY YILDIZI REYTİNG SONUÇLARI
Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1'de yüzde 6.15 rating ve yüzde 11.58 izlenme payı, AB'de yüzde 4.30 rating ve 9.00 izlenme payı ve Total'da 8.62 rating ve yüzde 16.47 izlenme payı elde etti.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, geçen hafta yayınlanan eğlenceli bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Kendini affettirmek için büyük çaba gösteren Kuzey, Nahide'nin planıyla son hamlesini yaparak ortadan kayboldu ancak Yıldız'ın oynadığı oyunla büyük bir şok yaşadı. Finalde ise YılKuz'un romantik anları seyircileri ekran başına kilitledi.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1'de yüzde 6.15 rating ve yüzde 11.58 izlenme payı, AB'de yüzde 4.30 rating ve 9.00 izlenme payı ve Total'da 8.62 rating ve yüzde 16.47 izlenme payı elde etti.
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