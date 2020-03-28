Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kuzey Yıldızı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin bu akşam Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Kuzey Yıldızı bu akşam var mı sorusunu getirdi. Bu kapsamda izleyiciler merakla Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 28 Mart Show TV yayın akışı

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı dizisinin yerine Güldür Güldür programının tekrar bölümünün yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Show TV tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.