Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?

A: İç organlarının yeri terstir

B: Parmak izleri yoktur

C: Ayakları altı parmaklıdır

D: Saçları beyazlamaz

Doğru cevap:A: İç organlarının yeri terstir