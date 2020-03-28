Ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkına vardı. Son sahnede Hızır ve Tufan'ın ortak planı sayesinde Altan öldürüldü. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 162. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.