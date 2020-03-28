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    • 28.03.2020 17:50
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    • 28.03.2020 17:50
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    Kepeliler cephesi zorlu: 162. bölüm fragmanı yayında mı? Kimsesiz Doğan düşman bırakmamaya yeminli...

    Yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşananlar izleyicileri şaşırttı. Kimsesiz Yaşar'ı yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ortaya çıkması dengeleri değiştirdi. Kepeliler cephesi zorlu durumndan çıkarak avantaj Hızır ve dostlarına geçti. Kimsesiz Doğan'ın yapacakları merak konusu olurken sevilen oyuncu Ali Sürmeli'nin diziye katılması hayranlarını sevindirdi. İzleyiciler bölümün ardından 162. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor.

    EDHO 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkına vardı. Son sahnede Hızır ve Tufan'ın ortak planı sayesinde Altan öldürüldü. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 162. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    ''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''

    İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.

    ÇAKIRBEYLİLERE YENİ BİR CEPHE

    Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar.

    DOĞAN BABA DEVREYE GİRİYOR

    Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister.

    Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

    CEYLAN TUZAĞA DÜŞÜYOR

    Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır.

    Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

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