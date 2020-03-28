Kerem Alışık, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde şu mesajı yayınladı: "Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, 25 yıldır ilk defa perdesini açamadı. Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın."
Kerem Alışık, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde şu mesajı yayınladı: "Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, 25 yıldır ilk defa perdesini açamadı. Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın."
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