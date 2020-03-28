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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    Günlerdir evinde olan her ana şükrediyor

    Günlerdir evinde olan , yaşadığı her ana şükrediyor… Minik kızı 'le tüm gününü beraber geçiren ünlü popçu, "Kızıma bakıyorum, doyamıyorum, seyrediyorum, şükrediyorum" dedi.

    Her ana şükür
    Günlerdir evinde olan Bengü, yaşadığı her ana şükrediyor… Minik kızı Zeynep'le tüm gününü beraber geçiren ünlü popçu, "Kızıma bakıyorum, doyamıyorum, seyrediyorum, şükrediyorum" dedi.

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