Günlerdir evinde olan Bengü, yaşadığı her ana şükrediyor… Minik kızı Zeynep'le tüm gününü beraber geçiren ünlü popçu, 'Kızıma bakıyorum, doyamıyorum, seyrediyorum, şükrediyorum' dedi. Günlerdir evinde olan Bengü, yaşadığı her ana şükrediyor... Minik kızı Zeynep'le tüm gününü beraber geçiren ünlü popçu, 'Kızıma bakıyorum, doyamıyorum, seyrediyorum, şükrediyorum' dedi.
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