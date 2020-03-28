İspanya'dan döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymadıkları için tepki çeken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, eleştiriler üzerine eve kapandı. Ünlü çift, o günden beri ilk kez önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Muhabirleri görünce ne yapacağını şaşıran Şallı, hemen maskesini takıp kendisini kamufle etti. Akkuş, ise "20 günden beri ilk kez dışarı çıkıp yürüdük" diyerek "Evde kalın" çağrısına neden uymadıklarına açıklık getirdi.



Şallı, beresi ve maskesiyle kendisini tamamen gizledi.

DOĞAN SAVAŞ