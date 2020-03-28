Başarılı müzisyen Yalın, Instagram'daki canlı konserlerine önceki akşam devam etti. Sevilen sanatçı, konser öncesi bir GSM firmasıyla işbirliği yaptığını ve yayın için kendisine ödenecek bedelin tümünü Coronavirüs'le mücadelede kullanılması için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne aktaracağını açıkladı.

Canlı yayında bu rakamın 300 bin TL olduğunu belirten Yalın, şu sözleriyle alkış aldı: "Bu, benim için çok güzel bir hayaldi. Hep birlikte bir şey başardık. İnşallah Coronavirüs'le mücadelede hepimizin bu çorbada bir tuzu olur." Sevilen sanatçı, 85 bin kişinin izlediği yayını da 65 yaş üstü sevenlerine armağan etti.