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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    de "Evde kal" çağrısına kulak verdi

    Son dönemin en gözde modeli de tüm dünyadaki "Evde kal" çağrısına kulak verdi. Filistin asıllı 'li model, birbirinden değişik cep telefonu filtreleri deneyerek de kendine meşgale buldu.

    Filtreli eğlence

    Son dönemin en gözde modeli de tüm dünyadaki "Evde kal" çağrısına kulak verdi. Filistin asıllı ABD'li model, birbirinden değişik cep telefonu filtreleri deneyerek de kendine meşgale buldu.

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