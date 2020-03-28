Son dönemin en gözde modeli Bella Hadid de tüm dünyadaki "Evde kal" çağrısına kulak verdi. Filistin asıllı ABD'li model, birbirinden değişik cep telefonu filtreleri deneyerek de kendine meşgale buldu.
Son dönemin en gözde modeli Bella Hadid de tüm dünyadaki "Evde kal" çağrısına kulak verdi. Filistin asıllı ABD'li model, birbirinden değişik cep telefonu filtreleri deneyerek de kendine meşgale buldu.
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