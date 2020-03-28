Demet Şener Küpeli'den İbrahim Kutluay'a 'baba' nispet! Eski manken, dün 11 yaşına basan oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Şener, paylaşımlarında şimdiki eşi Cenk Küpeli ile oğlunun fotoğraflarına bolca yer verdi.

Daha önce de benzer bir harekette bulunan Şener, konuşulanlara göre İbo'yu kızdırdı.





Kutluay, Şener'in paylaşımlarını görür görmez oğluyla bu mutlu pozlarını Instagram'da

Eski eşini takip etmese de magazin sitelerinde Ömer ile Cenk Küpeli'nin fotoğraflarını gören İbrahim Kutluay'dan karşılık gecikmedi. Eski basketbolcu, oğluyla fotoğraflarını Instagram hesabında peş peşe yayınlayarak Ömer'in yaş gününü kutladı. İbo, paylaşımlarıyla adeta "Ömer'in asıl babası benim" mesajı verir gibiydi.