Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den 'ı kızdıran paylaşım! Oğlu Ömer ile eşi ’nin...

    , dün 11 yaşına basan Ömer ile eşi ’nin karelerini paylaştı. Buna kızan ise ‘Ömer’in babası benim’ dercesine peş peşe oğluyla pozlarını yayınladı.

    Cenk çıktı!

    Küpeli'den İbrahim Kutluay'a 'baba' nispet! Eski manken, dün 11 yaşına basan oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Şener, paylaşımlarında şimdiki eşi Cenk Küpeli ile oğlunun fotoğraflarına bolca yer verdi.

    Daha önce de benzer bir harekette bulunan Şener, konuşulanlara göre İbo'yu kızdırdı.



    Kutluay, Şener'in paylaşımlarını görür görmez oğluyla bu mutlu pozlarını Instagram'da

    Eski eşini takip etmese de magazin sitelerinde Ömer ile Cenk Küpeli'nin fotoğraflarını gören İbrahim Kutluay'dan karşılık gecikmedi. Eski basketbolcu, oğluyla fotoğraflarını Instagram hesabında peş peşe yayınlayarak Ömer'in yaş gününü kutladı. İbo, paylaşımlarıyla adeta "Ömer'in asıl babası benim" mesajı verir gibiydi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Demet Şener'den İbrahim Kutluay'ı kızdıran paylaşım! Oğlu Ömer ile eşi Cenk Küpeli’nin...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri