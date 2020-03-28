Evde kalma kuralına uyan Aleyna Tilki, yatak odasından görüntüler paylaştı. 19 yaşındaki popçunun odasının her yerinin oyuncaklarla dolu olduğu dikkat çekti. Tilki'nin odasının bir yerinde ise oyuncak laboratuvar olması da gözden kaçmadı.
Evde kalma kuralına uyan Aleyna Tilki, yatak odasından görüntüler paylaştı. 19 yaşındaki popçunun odasının her yerinin oyuncaklarla dolu olduğu dikkat çekti. Tilki'nin odasının bir yerinde ise oyuncak laboratuvar olması da gözden kaçmadı.
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