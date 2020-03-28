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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    yatak odasından görüntüler paylaştı! O detay dikkatlerden kaçmadı

    Evde kalma kuralına uyan , yatak odasından görüntüler paylaştı. 19 yaşındaki popçunun odasının her yerinin oyuncaklarla dolu olduğu dikkat çekti. Tilki'nin odasının bir yerinde ise oyuncak laboratuvar olması da gözden kaçmadı.

    Aleyna’nın oyun evi

    Evde kalma kuralına uyan Aleyna Tilki, yatak odasından görüntüler paylaştı. 19 yaşındaki popçunun odasının her yerinin oyuncaklarla dolu olduğu dikkat çekti. Tilki'nin odasının bir yerinde ise oyuncak laboratuvar olması da gözden kaçmadı.

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