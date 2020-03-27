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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    Pisi pisine risk yok! lerinin de bakımını ihmal etmedi

    Günlerdir dışarı çıkmayan , lerinin de bakımını ihmal etmedi. Riske girmek istemeyen oyuncu, önceki gün evinde beslediği kedilerini şoförüyle veterinere gönderdi.

    Pisi pisine risk yok!

    Günlerdir dışarı çıkmayan Cansu Dere, lerinin de bakımını ihmal etmedi. Riske girmek istemeyen oyuncu, önceki gün evinde beslediği kedilerini şoförüyle veterinere gönderdi.


    Dere'nin şoförü, kedilerin aşılarını yaptırıp hemen onları oyuncuya teslim etti.


    Güzel oyuncu, evinden dışarı adım atmayarak tüm alışverişini de şoförüne yaptırıyor.

    DOĞAN SAVAŞ

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