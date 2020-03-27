Günlerdir dışarı çıkmayan Cansu Dere, kedilerinin de bakımını ihmal etmedi. Riske girmek istemeyen oyuncu, önceki gün evinde beslediği kedilerini şoförüyle veterinere gönderdi.
Dere'nin şoförü, kedilerin aşılarını yaptırıp hemen onları oyuncuya teslim etti.
Güzel oyuncu, evinden dışarı adım atmayarak tüm alışverişini de şoförüne yaptırıyor.
DOĞAN SAVAŞ
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