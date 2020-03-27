Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel, önceki gün sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, Çayoğlu'nun buzdolabını temizlerken çektiği karesine "Evimin direği" diye yazdı.





Yakışıklı oyuncunun, buzdolabını boşaltıp her köşesini temizlediği anları aşkı fotoğrafladı.