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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    'den aşkı 'na iltifat: Evimin direği

    Uzun süredir kendisi gibi oyuncu ile aşk yaşayan , önceki gün sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, Çayoğlu’nun buzdolabını temizlerken çektiği karesine “Evimin direği” diye yazdı.

    Evimin direği

    Uzun süredir kendisi gibi oyuncu ile aşk yaşayan , önceki gün sevgilisinin fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, Çayoğlu'nun buzdolabını temizlerken çektiği karesine "Evimin direği" diye yazdı.



    Yakışıklı oyuncunun, buzdolabını boşaltıp her köşesini temizlediği anları aşkı fotoğrafladı.

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