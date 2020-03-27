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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    Kutlamaya Fransız kaldı!

    Bir süre önce yerleştiği 'da kafe açarak ticarete atılan , Coronavirüs nedeniyle iş yerini kapadı. Dün de 39 yaşına basan ünlü oyuncu, evinde tek başına doğum gününü kutlaması yaparak buruk anlar yaşadı.

    Kutlamaya Fransız kaldı!
    Bir süre önce yerleştiği Fransa'da kafe açarak ticarete atılan Fırat Çelik, Coronavirüs nedeniyle iş yerini kapadı. Dün de 39 yaşına basan ünlü oyuncu, evinde tek başına doğum gününü kutlaması yaparak buruk anlar yaşadı.

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