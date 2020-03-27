Kutlamaya Fransız kaldı!

Bir süre önce yerleştiği Fransa'da kafe açarak ticarete atılan Fırat Çelik, Coronavirüs nedeniyle iş yerini kapadı. Dün de 39 yaşına basan ünlü oyuncu, evinde tek başına doğum gününü kutlaması yaparak buruk anlar yaşadı.
Bir süre önce yerleştiği Fransa'dakafe açarak ticareteatılan Fırat Çelik,Coronavirüs nedeniyleiş yerini kapadı. Dün de 39 yaşına basan ünlü oyuncu, evinde tek başına doğum gününü kutlaması yaparak buruk anlar yaşadı.
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