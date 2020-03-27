Aşkları birlikte rol aldıkları atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez ile başlayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal, uyarılara kulak verdi. Aynı evde karantinada olan çift, neşelerinden bir şey kaybetmedi.
Aşkları birlikte rol aldıkları atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez ile başlayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal, uyarılara kulak verdi. Aynı evde karantinada olan çift, neşelerinden bir şey kaybetmedi.
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