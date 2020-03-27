Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kimse Bilmez'in yıldızları ve 'dan sırt sırta karantina

    Aşkları birlikte rol aldıkları atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez ile başlayan ve , uyarılara kulak verdi. Aynı evde karantinada olan çift, neşelerinden bir şey kaybetmedi.

    Sırtı sırta karantina

    Aşkları birlikte rol aldıkları atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez ile başlayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal, uyarılara kulak verdi. Aynı evde karantinada olan çift, neşelerinden bir şey kaybetmedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Kimse Bilmez'in yıldızları Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'dan sırt sırta karantina
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri