İlerleyen yaşına rağmen gençlere meydan okuyan Nebahat Çehre, bu süreçte beslenmesine daha dikkat ediyor. Evinden çıkmayan 76 yaşındaki oyuncu, keçi boynuzu pekmezi tüketiyor.

Usta oyuncu, her gün bir tatlı kaşığı pekmez içiyor. Nebahat Çehre, bol su içip evini de sirkeli suyla temizleyerek Coronavirüs'e karşı önlemini alıyor.