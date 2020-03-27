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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    'den coronavirüse karşı

    İlerleyen yaşına rağmen gençlere meydan okuyan , bu süreçte beslenmesine daha dikkat ediyor. Evinden çıkmayan 76 yaşındaki oyuncu, tüketiyor.

    Tatlı önlem

    İlerleyen yaşına rağmen gençlere meydan okuyan Nebahat Çehre, bu süreçte beslenmesine daha dikkat ediyor. Evinden çıkmayan 76 yaşındaki oyuncu, tüketiyor.

    Usta oyuncu, her gün bir tatlı kaşığı pekmez içiyor. Nebahat Çehre, bol su içip evini de sirkeli suyla temizleyerek Coronavirüs'e karşı önlemini alıyor.

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