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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    Üzüm üzüme baka baka!

    , yine güldürdü. Popçu, köpeği ile bu karesine şöyle yazdı: "Ben git gide buna benziyorum. Ya da o bana. Bilemiyorum, 15 gündür sadece birbirimize bakıyoruz."

    Üzüm üzüme baka baka!

    İrem Derici, yine güldürdü. Popçu, köpeği Rude Boy ile bu karesine şöyle yazdı: "Ben git gide buna benziyorum. Ya da o bana. Bilemiyorum, 15 gündür sadece birbirimize bakıyoruz."

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