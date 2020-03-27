Üzüm üzüme baka baka!

İrem Derici, yine güldürdü. Popçu, köpeği Rude Boy ile bu karesine şöyle yazdı: "Ben git gide buna benziyorum. Ya da o bana. Bilemiyorum, 15 gündür sadece birbirimize bakıyoruz."
İrem Derici, yine güldürdü. Popçu, köpeği Rude Boy ile bu karesine şöyle yazdı: "Ben git gide buna benziyorum. Ya da o bana. Bilemiyorum, 15 gündür sadece birbirimize bakıyoruz."
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