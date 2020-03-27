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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    İkoncan coronavirüse (Kovid-19) karşı i üst seviyeye çıkardı

    ’da yaşayan tasarımcı , ’de aldıkları önlemlerini anlattı. Sosyetik ikoncan, marketten aldığı tüm ürünleri dezenfekte ediyor. Ekmekleri ısıtmadan tüketmeyen Berdan, kapı kollarını temizliyor.

    Hijyencan

    Sosyetik tasarımcı Deniz Berdan, bir süre önce ailesiyle 'ye yerleşti. Coronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden olan 'da yaşayan ikoncan, aldığı önlemleri paylaştı. Deniz Berdan, marketten aldığı ürünleri dezenfekte etmekle kalmıyor; ekmeği ambalajından çıkarıp ayrı poşete alıyor.

    Deniz Berdan'ın diğer önlemleri şöyle: Ekmekleri yüksek ısıda ısıtmadan tüketmiyor. Maydanoz ve dereotunu yemeklerde kullanacaksa, eldivenle suda yıkayıp pişireceği tencerenin içerisine doğruyor. Kargo kolilerini, 48 saat dışarıda bekletiyor. Kapı kollarını ve elektrik düğmelerini temizliyor.


    , ekmekleri mutlaka fırında ısıtıp öyle tüketiyor.


    Sosyetik tasarımcı, tost ekmeklerini de hemen başka bir poşete alıyor.


    Deniz Berdan, marketten aldığı tüm ürünleri mutlaka su ve sabunla dezenfekte ediyor.

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