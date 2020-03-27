27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü, günün belirli saatlerinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğu hakkında araştırma yapıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Hercai 38. bölümüyle, Star TV'de Babil 10. bölümüyle, TV 8'de Survivor yeni bölümüyle, TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid 114. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Babil, Hercai, Payitaht Abdülhamid, Survivor hangisi birinci oldu? İşte detaylar...
27 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Mart reyting sonuçları henüz belli olmadı. Cuma gününün reyting sonuçları Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
26 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE 10 PROGRAM
1 MUCIZE DOKTOR FOX
2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
4 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
26 MART AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 10 PROGRAM
1 MUCIZE DOKTOR FOX
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
4 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ATV ANA HABER ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KAYSERI ASLANI (T.S) FOX
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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