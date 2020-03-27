Kuaförüm Sensin birincisi kim oldu? 27 Mart Kuaförüm Sensin puan durumu yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kuaförüm Sensin kim elendi? Her hafta yarışmacılar en iyi saç ve makyajı yapmak için yeteneklerini gösteriyor. Tasarımlar jüri tarafından puanlanıyor. Toplamda 4 kuaför en iyisi olmak için yarışıyor. Show TV'de Gözde Kansu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada puan durumu merak ediliyor. Peki, Kuaförüm Sensin birincisi kim? İşte, 27 Mart Kuaförüm Sensin'de yaşananlar…
KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM?
Haftanın en iyi takımı Mustafa, Tuna ve Su oldu ve 10 bin lira kazandılar.
KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alarak elenen takım Emina, Mina ve Selver oldu. Ancak Best Of yarışmasında modelleri ile yeterin uyum sağlayamayan yarışmacılar için bir hafta daha şans verildi ve bu hafta elemenin yapılmayacağı açıklandı.
KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU!
Kuaförüm Sensin haftalık puan durumu belli olmadı. Puan durumu birazdan belli olacak.
KUAFÖRÜM SENSİN'DE GEÇEN HAFTA!
Kuaförüm Sensin'de birinci olan takım en yüksek puanı toplayarak ACUN VE ZEYNEP oldu. Kuaförüm Sensin'de elenen takım 97 puanla CİHAN VE CANAN olarak açıklandı.
Kuaförüm Sensin'de elenen takım haftanın en düşük puanını alan FATMA - EMRE olarak açıklandı.
Kuaför Cihan Özdemir, makyöz Canan Adın, model Dilara Ateşer'den oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Buse Başçı'dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Akire Nur Erdoğmuş'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Mehmet Acun, makyöz Zeynep Armutlu, model Buket Açıl'dan oluşan dördüncü takım saç kesimi ve bahar makyajı yapmak için yarıştı.
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