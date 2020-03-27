Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, eşi Başak Dizer'le Kemerburgaz'daki evlerinde kendilerini koruma altına alan Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti. Ulusoy, kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la birlikte Zekeriyaköy'deki villasına kapandı.

Bahçeli villasında sevgilisiyle kalan Çağatay Ulusoy, bahçesinde zaman geçiriyor. Besteler yapan Ulusoy, bir yandan senaryo yazıyor. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, evlerine ise misafir kabul etmeyip herkesten uzak duruyor.



Ulusoy da yakın dostu Tatlıtuğ gibi orman içerisindeki evinde kendisini izole etti.



Duygu Sarışın, karantina günlerinde aşkı için sağlıklı yemekler yapıyor.