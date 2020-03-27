Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    karantina günlerinde aşkı 'la birlikte villasına kapandı

    ile , karantina günlerini yakışıklı oyuncunun Zekeriyaköy’deki villasında geçiriyor. Oyuncu çift, bol bol bahçede yürüyüş yapıp kesinlikle misafir kabul etmiyor.

    Duygusal kaçış!

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, eşi Başak Dizer'le Kemerburgaz'daki evlerinde kendilerini koruma altına alan Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti. Ulusoy, kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la birlikte Zekeriyaköy'deki villasına kapandı.

    Bahçeli villasında sevgilisiyle kalan Çağatay Ulusoy, bahçesinde zaman geçiriyor. Besteler yapan Ulusoy, bir yandan senaryo yazıyor. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, evlerine ise misafir kabul etmeyip herkesten uzak duruyor.


    Ulusoy da yakın dostu Tatlıtuğ gibi orman içerisindeki evinde kendisini izole etti.


    , karantina günlerinde aşkı için sağlıklı yemekler yapıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Çağatay Ulusoy karantina günlerinde aşkı Duygu Sarışın'la birlikte villasına kapandı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri