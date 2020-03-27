Arka Sokaklar bugün neden yok? Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma günü Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler bu nedenle Arka Sokaklar bugün neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte 27 Mart Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisinin bu akşam özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün gelecek hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.