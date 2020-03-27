Arka Sokaklar bugün neden yok? Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisi her hafta cuma günü Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler bu nedenle Arka Sokaklar bugün neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte 27 Mart Kanal D yayın akışı
ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisinin bu akşam özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün gelecek hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
ARKA SOKAKLAR 548. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aslı ve İlyas, cenaze teslimi sırasında Hasan'ın silah arkadaşları rolü yaparlar. Aslı, ikiyüzlü tavrını sürdürür. Nedim de gelmiştir cenazeye. Mesut Nedim'i kolundan tuttuğu gibi bir köşeye çeker. Arkadaşını bu kez biraz daha sert uyarır. Ekibimiz, Rıza Baba'dan aldıkları haberle cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas'da telaşla çıktıklarını görünce peşlerinden giderler. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Mesut, Ragıp'ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp'ı başından vurur. Mesut, Aslı'nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar.
Mesut, Ragıp'ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp'ı vurur. Mesut, Aslı'nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar.
Nedim, Aslı'nın avukatlığını üstlenmiştir. Mesut bunu öğrenince köpürür. Aslı ve Nedim yalnız kalınca Nedim, Hasan'ın ölümünde Aslı'nın parmağı olup olmadığını sorar.
Selin, hastaneden taburcu olur. Mesut'un ilgisi Selin'in üzerindedir. Selin'i rahat ettirmeye çalışır.
Tekin reklam çekimi için eve pahalı bir saat getirmiştir. Saat kaybolur. Yapımcı da reklam anlaşmasının bozulduğunu söylemek için Tekin'i arar ve saati ister. Tekin zor durumdadır.
Zeliha, Berk'in veli toplantısına çağırılmıştır. Öğretmeni Ulaş, Berk'in eksik olduğu konularda uyarır; ama, Zeliha kardeşine toz kondurmamayı tercih eder. Ancak, bu yaptığı Zeliha'nın başına iş açacaktır.
Ali mesaiden fırsat bulduğunda biraz kafa dinlemek için spora yazılır. Şahika Hoca işinde baya iyidir. Pınar, Ali'yi didiklemeye başlar. Sürekli çalıştığından şikayetçidir. Rıza Baba durumdan işkillenir. Ali'yi takibe başlar…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.