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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    ’den güzel mesaj

    Şarkıcı 'den mesaj: "Cihangir'de oturan 65 yaş üstü canlarım; bana Instagram'dan mesaj atın. Market ve eczane gibi ihtiyaçlarınızda yardımcı olmak isterim."

    Nez’den güzel mesaj
    Şarkıcı 'den mesaj: "Cihangir'de oturan 65 yaş üstü canlarım; bana Instagram'dan mesaj atın. Market ve eczane gibi ihtiyaçlarınızda yardımcı olmak isterim."

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