Nez’den güzel mesaj

Şarkıcı Nez'den mesaj: 'Cihangir'de oturan 65 yaş üstü canlarım; bana Instagram'dan mesaj atın. Market ve eczane gibi ihtiyaçlarınızda yardımcı olmak isterim.' Şarkıcı Nez'den mesaj: 'Cihangir'de oturan 65 yaş üstü canlarım; bana Instagram'dan mesaj atın. Market ve eczane gibi ihtiyaçlarınızda yardımcı olmak isterim.'
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