Minik kızıyla uykuda

Sosyetik eşi Buğra Toplusoy ile ABD'de yaşayan Ceyda Ateş de karantinada… Los Angeles'taki evinden çıkmayan güzel oyuncu, minik köpeğiyle uyurken eşinin objektifine takıldı. Sosyetik eşi Buğra Toplusoy ile ABD'de yaşayan Ceyda Ateş de karantinada... Los Angeles'taki evinden çıkmayan güzel oyuncu, minik köpeğiyle uyurken eşinin objektifine takıldı.
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