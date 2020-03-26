Köyden İndim Şehire kaç yılında ve nerede çekildi? Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Salak Milyoner bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde olan filmde öylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikayesi anlatılıyor. Peki, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Köyden İndim Şehire, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974, Türkiye yapımı komedi filmidir. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. Film sahnelerinin geneli Ankara'da geçmektedir.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU
Başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı filmde, köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılmaktadır. Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler.
Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya...) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI
Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Perran Kutman - Gülsüm
Meral Zeren - Emine
Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi
Oya Alasya - Himmet'in Eşi.
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