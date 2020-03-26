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    • 26.03.2020 18:35
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    • 26.03.2020 18:35
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    kaç yılında ve nerede çekildi? kimler? İşte konusu

    Her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Köyden İndim Şehire filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Köyden İndim Şehire kaç yılında ve nerede çekildi? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

    Köyden İndim Şehire kaç yılında ve nerede çekildi?

    Köyden İndim Şehire kaç yılında ve nerede çekildi? Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Salak Milyoner bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde olan filmde öylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikayesi anlatılıyor. Peki, Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

    KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Köyden İndim Şehire, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, 1974, Türkiye yapımı komedi filmidir. Salak Milyoner filminin devamı niteliğindedir. Film sahnelerinin geneli Ankara'da geçmektedir.

    KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

    Başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı filmde, köylerinde gömülü olan defineyi bulduktan sonra, altınları bozdurmak için Ankara'ya gelen dört kardeşin hikâyesi anlatılmaktadır. Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler.

    Ankara'da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya...) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.

    KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Saffet
    Zeki Alasya - Himmet
    Metin Akpınar - Hayret
    Halit Akçatepe - Gayret
    Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

    Perran Kutman - Gülsüm
    Meral Zeren - Emine
    Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
    Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi
    Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi
    Oya Alasya - Himmet'in Eşi.

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