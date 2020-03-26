Aykut Enişte oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Beyazperdenin ardından Star TV ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan filmle ilgili detaylar seyirciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut bir anda kendini iki ailenin damadı olarak bulursa ne olur" konusuyla izleyici karşısına çıkan filmde yaşananlar dikkat çekiyor. Peki, Aykut Enişte konusu nedir? Aykut Enitşe nerede çekildi?
AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI
Aykut Enişte oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Ege Kökenli gibi isimler yer alıyor. İşte filmde rol alan diğer isimler...
Müfit Kayacan
Lale Başar
Ali Erkazan
Özlem Çakar
Selen Domaç
Ferdi Sancar
Mekin Sezer
Ecrin Moğultay
Güven Hokna
AYKUT ENİŞTE KONUSU
Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?
AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aykut Enişte filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Filmde Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi yerlerde sahneler yer alıyor.
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