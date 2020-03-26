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    • 26.03.2020 19:17
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    • 26.03.2020 19:17
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    oyuncuları kimlerdir? Aykut Enişte filminin konusu nedir, nerede çekildi?

    oyuncuları kimlerdir? 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyona giren Aykut Enişte filmi bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkıyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler ise detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda özellikle sorusu dikkatle araştırılan sorulardan birisi oldu. İşte Aykut Enişte filminin konusu ve merak edilenler...

    Aykut Enişte konusu nedir, nerede çekildi?

    Aykut Enişte oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Beyazperdenin ardından Star TV ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan filmle ilgili detaylar seyirciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut bir anda kendini iki ailenin damadı olarak bulursa ne olur" konusuyla izleyici karşısına çıkan filmde yaşananlar dikkat çekiyor. Peki, Aykut Enişte konusu nedir? Aykut Enitşe nerede çekildi?

    AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI

    Aykut Enişte oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Ege Kökenli gibi isimler yer alıyor. İşte filmde rol alan diğer isimler...

    Müfit Kayacan

    Lale Başar

    Ali Erkazan

    Özlem Çakar

    Selen Domaç

    Ferdi Sancar

    Mekin Sezer

    Ecrin Moğultay

    Güven Hokna

    AYKUT ENİŞTE KONUSU

    Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

    AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Aykut Enişte filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Filmde Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi yerlerde sahneler yer alıyor.

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