Aykut Enişte oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Beyazperdenin ardından Star TV ekranlarında saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan filmle ilgili detaylar seyirciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut bir anda kendini iki ailenin damadı olarak bulursa ne olur" konusuyla izleyici karşısına çıkan filmde yaşananlar dikkat çekiyor. Peki, Aykut Enişte konusu nedir? Aykut Enitşe nerede çekildi?

AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI

Aykut Enişte oyuncuları arasında Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Ege Kökenli gibi isimler yer alıyor. İşte filmde rol alan diğer isimler...

Müfit Kayacan

Lale Başar

Ali Erkazan

Özlem Çakar

Selen Domaç

Ferdi Sancar

Mekin Sezer

Ecrin Moğultay

Güven Hokna