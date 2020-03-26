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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    'den 'Yıldırım' operasyonu! Karantina günlerinde kuaföre ödediği para dudak uçuklattı

    Karantina günlerini ’la geçiren , önceki gün kuaförünü evine çağırdı. Güzel popçu, saçlarına bakım yaptırmak için de tam bin liralık ücreti ödedi…

    Yıldırım operasyonu

    Uyarılara dikkat ederek dışarı çıkmayan Hadise, karantina günlerinde aşkı Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde beraber… Yetkililerin çağrılarına harfi harfiyen uyan güzel popçu, kuaförlerin kapanmasıyla da kendisine çözüm arayışına girdi.

    Hadise, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü evine çağırdı. Popçunun kuaförü, artan talep nedeniyle evde hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin bin TL olduğunu söyledi. Hadise, bu fiyata önce şaşırsa da yine evde saçlarına bakım yaptırdı.


    Popçu, saçlarını boyatmak için yıllardır 'ya gidip geliyor.


    Yakışıklı oyuncu, dizi seti iptal edilince 'nin evinden çıkmaz oldu.

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