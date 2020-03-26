Uyarılara dikkat ederek dışarı çıkmayan Hadise, karantina günlerinde aşkı Kaan Yıldırım ile İstinye'deki evinde beraber… Yetkililerin çağrılarına harfi harfiyen uyan güzel popçu, kuaförlerin kapanmasıyla da kendisine çözüm arayışına girdi.

Hadise, saçlarına bakım yaptırmak için kuaförünü evine çağırdı. Popçunun kuaförü, artan talep nedeniyle evde hizmet fiyatlarına zam yaptığını ve saç bakım ücretinin bin TL olduğunu söyledi. Hadise, bu fiyata önce şaşırsa da yine evde saçlarına bakım yaptırdı.



Popçu, saçlarını boyatmak için yıllardır Belçika'ya gidip geliyor.



Yakışıklı oyuncu, dizi seti iptal edilince Hadise'nin evinden çıkmaz oldu.