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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    ’a zincirleme şok! 2 arabası çalışmadı evine taksiyle döndü

    ’a zincirleme şok! Önceki akşam cipinin anahtarı bozulan Bahadır’a şoförü yedek anahtar getirdi. Ancak o anahtarda da aracı çalıştırmadı. Şoförünün otomobiline geçen oyuncu, bu aracın da çalışmamasıyla evine taksiyle döndü!

    Zincirleme şanssızlık

    Gökçe Bahadır, önceki akşam talihsizlik zinciri yaşadı. Annesi Dilek Bahadır ile Etiler'de görüntülenen Bahadır, "Arabamın anahtarı bozuldu. Şoförüm yedek anahtarı getirecek" dedi. Ancak şofördeki anahtar da arabayı çalıştırmadı.

    Güzel oyuncu ve annesi, şoförlerinin şahsi arabasına geçti.

    Bahadır, bu otomobilin de çalışmamasıyla gülme krizine girdi. "Bu araç da arızalandı" diyerek kahkaha atan Gökçe Bahadır, muhabirlerin "Bizim aracımız sizi evinize kadar bıraksın?" teklifine teşekkür etti. Bahadır, annesiyle birlikte yoldan geçen bir taksiye binerek evinin yolunu tuttu.


    ARABASI ÇALIŞMADI
    Çalışmayan cipini yol kenarına çeken Bahadır, şoförünün anahtar getirmesiyle sevindi.


    ŞOFÖRÜNÜN ARACINA GEÇTİ
    Annesiyle birlikte eşyalarını alıp şoförünün şahsi aracına giden Bahadır, o arabanın da çalışmamasıyla şok yaşadı.


    O ARABA DA ÇALIŞMADI
    Güzel oyuncu, çalışmayan arabadan kahkahalarla indi.


    TAKSİYLE GİTTİ
    Hem kendi aracı hem de şoförünün otomobilinin çalışmamasıyla şoke olan Gökçe Bahadır ile annesi, evlerine taksiyle döndü.

    DOĞAN SAVAŞ

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