Güzel oyuncu ve annesi, şoförlerinin şahsi arabasına geçti.

Bahadır, bu otomobilin de çalışmamasıyla gülme krizine girdi. "Bu araç da arızalandı" diyerek kahkaha atan Gökçe Bahadır, muhabirlerin "Bizim aracımız sizi evinize kadar bıraksın?" teklifine teşekkür etti. Bahadır, annesiyle birlikte yoldan geçen bir taksiye binerek evinin yolunu tuttu.