Gökçe Bahadır, önceki akşam talihsizlik zinciri yaşadı. Annesi Dilek Bahadır ile Etiler'de görüntülenen Bahadır, "Arabamın anahtarı bozuldu. Şoförüm yedek anahtarı getirecek" dedi. Ancak şofördeki anahtar da arabayı çalıştırmadı.
Güzel oyuncu ve annesi, şoförlerinin şahsi arabasına geçti.
Bahadır, bu otomobilin de çalışmamasıyla gülme krizine girdi. "Bu araç da arızalandı" diyerek kahkaha atan Gökçe Bahadır, muhabirlerin "Bizim aracımız sizi evinize kadar bıraksın?" teklifine teşekkür etti. Bahadır, annesiyle birlikte yoldan geçen bir taksiye binerek evinin yolunu tuttu.
ARABASI ÇALIŞMADI
Çalışmayan cipini yol kenarına çeken Bahadır, şoförünün anahtar getirmesiyle sevindi.
ŞOFÖRÜNÜN ARACINA GEÇTİ
Annesiyle birlikte eşyalarını alıp şoförünün şahsi aracına giden Bahadır, o arabanın da çalışmamasıyla şok yaşadı.
O ARABA DA ÇALIŞMADI
Güzel oyuncu, çalışmayan arabadan kahkahalarla indi.
TAKSİYLE GİTTİ
Hem kendi aracı hem de şoförünün otomobilinin çalışmamasıyla şoke olan Gökçe Bahadır ile annesi, evlerine taksiyle döndü.
DOĞAN SAVAŞ
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