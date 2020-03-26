Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü? ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Geçen hafta yayınlanan 60. bölümün son sahnesinde Müjgan'ın intihar ettiği görülüyor. Yeni bölümü heyecanla takip eden izleyiciler Müjgan'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILIYOR MU?
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Müjgan'ı canlandıran Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Bir Zamanlar Çukurova'nın 61. bölümünde netlik kazanacak.
MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.
İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.
Son olarak ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğunu söyle!"
Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir.
Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha'ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!
ADNAN, ANNESİNİ ARIYOR
Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!
MÜJGAN YAŞAYACAK MI?
Yılmaz, Züleyha'nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır. Müjgan, oğluna ve Yılmaz'a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir.
YILMAZ'IN HAYATINI ALT ÜST EDEN İKİ AYRI MEKTUP
Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır.
Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz'ın alacağı tek mektup Müjgan'dan gelen olamayacaktır, Yılmaz'ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.
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