Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü? ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Geçen hafta yayınlanan 60. bölümün son sahnesinde Müjgan'ın intihar ettiği görülüyor. Yeni bölümü heyecanla takip eden izleyiciler Müjgan'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILIYOR MU?

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Müjgan'ı canlandıran Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Bir Zamanlar Çukurova'nın 61. bölümünde netlik kazanacak.