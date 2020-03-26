Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha'ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!

ADNAN, ANNESİNİ ARIYOR

Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!