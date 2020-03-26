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    • 26.03.2020 20:01
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    61. son bölüm canlı izle |

    61. bölüm canlı izle! ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 61. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil döküyor. Demir, son ana kadar hareket etmiyor ama son anda salona geliyor. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekliyor. . bölüm canlı olarak izleme ekranı ve linkini alt kısımda bulabilirsiniz. İşten 61. bölüm canlı izleme ekranı...

    Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm canlı izle

    Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlıyor. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm izle seçeneği ve Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğunu söyle!"

    Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir.

    Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha'ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!

    ADNAN, ANNESİNİ ARIYOR

    Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!

    MÜJGAN YAŞAYACAK MI?

    Yılmaz, Züleyha'nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır. Müjgan, oğluna ve Yılmaz'a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir.

    YILMAZ'IN HAYATINI ALT ÜST EDEN İKİ AYRI MEKTUP

    Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır.

    Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz'ın alacağı tek mektup Müjgan'dan gelen olamayacaktır, Yılmaz'ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.

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