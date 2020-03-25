Şarkıcı Özcan Deniz'in boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği Feyza Aktan, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Bir markette alışveriş yaparken görüntülenen bir çocuk annesi Aktan'ın yapılan uyarılara kulak tıkadığı görüldü!

Sebze ve meyveleri seçerken yetkililerin söylediklerini hiçe sayan 28 yaşındaki oyuncu, ellerine eldiven takmadı. Aldığı bütün ürünlerle temas eden Feyza Aktan, "Korkmadan bile bile virüs bulaşma riskine giriyor" dedirtti

47 yaşındaki Deniz'in genç eşinin bu tedbirsizliğine ne diyeceği merak konusu…

DOĞAN SAVAŞ