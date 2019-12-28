Türkiye onu Özcan Deniz'in eşi olarak tanıdı. 47 yaşındaki ünlü sanatçıyla Haziran ayında 15 aylık evliliğini bitiren Aktan, kısa süre sonra Deniz'le barıştı. Yakışıklı sanatçıdan Kuzey adında bir de oğlu olan 27 yaşındaki Feyza Aktan, magazin dünyasının ünlü isimlerinin izinden gitti.



Feyza Aktan, sosyal medyadan para kazanmaya önceki gün start verdi.

Hiçbir projede yer almamasına rağmen sadece Özcan Deniz kontenjanından Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi olan Aktan, sosyal medya reklamlarına başladı. Paylaşım başına 5 ile 10 bin TL arasında ücret aldığı iddia edilen Feyza Aktan, ilk reklamını da önceki gün yaptı.