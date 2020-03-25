Çağrılara kulak verip evlerinden çıkmayan ünlüler, evcil hayvanlarıyla moral buluyor. Ekin Mert Daymaz, Ezo Sunal ve Derya Beşerler de köpekleriyle paylaşım yaptı.



Daymaz, Doberman cinsi köpeği Zeus'la…

Oyuncu Daymaz, Zeus isimli köpeğiyle pozuna "Sadece kapı önündeyiz evde kalmaya devam" diye yazdı. Sunal ve Beşerler de pozlarıyla gülümsetti.



Ezo Sunal, bu sevimli kareye "Samba ve Matilda ile bir minik koltuk yeter bize" notu düştü.



Oyuncu Derya Beşerler, şarkıcı eşi Birol Namoğlu ve köpekleriyle bu karesine şöyle yazdı: "Neyse ki evde bu arkadaşlar var."