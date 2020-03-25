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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    Karantina dostluğu! , ve köpekleriyle paylaşım yaptı

    Çağrılara kulak verip evlerinden çıkmayan ünlüler, evcil hayvanlarıyla moral buluyor. , ve de köpekleriyle paylaşım yaptı.

    Karantina dostluğu

    Çağrılara kulak verip evlerinden çıkmayan ünlüler, evcil hayvanlarıyla moral buluyor. Ekin Mert Daymaz, Ezo Sunal ve Derya Beşerler de köpekleriyle paylaşım yaptı.


    Daymaz, Doberman cinsi köpeği Zeus'la…

    Oyuncu Daymaz, Zeus isimli köpeğiyle pozuna "Sadece kapı önündeyiz evde kalmaya devam" diye yazdı. Sunal ve Beşerler de pozlarıyla gülümsetti.


    , bu sevimli kareye "Samba ve Matilda ile bir minik koltuk yeter bize" notu düştü.


    Oyuncu , şarkıcı eşi ve köpekleriyle bu karesine şöyle yazdı: "Neyse ki evde bu arkadaşlar var."

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