Tarihte Dündar Bey ve Osman Bey'in arasında yaşanan gerilim herkes tarafından biliniyor. ATV'nin başarılı tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın 16. bölüm fragmanında Dündar ve Osman arasındaki ipler iyice geriliyor. Dündar Bey, Osman Balgay'ı köşeye sıkıştırmışken planını bozmak için ortaya çıkıyor. 2. fragmanda ise Osman Bey'in "Zühre'ye Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu" dediği görülüyor. Peki, Dündar Bey kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Dündar Bey'i kim öldürdü? İşte hayatına dair bilgiler

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.