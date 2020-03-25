SURVİVOR CORONA AÇIKLAMASI!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, 'Survivor' yarışmasının da gündemi haline geldi. Dominik'te çekimleri yapılan 'Survivor'da iki aydır her şeyden habersiz olan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın corona virüs hakkında yaptığı açıklamalarla çok şaşırdı.

Dünkü bölümde acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, corona virüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı.

Dominik'e geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Corona hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, söze yarışmacıların aileleriyle sık sık irtibat halinde olduklarını, ailelerinden veya yakınlarının hiçbirinde hastalık olmadığını söyledi. Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: