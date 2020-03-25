Survivor iptal olacak mı? Dominik Cumhuriyeti'nde yayılan Koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Survivor'un iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı son bölümde yarışmacılara koronavirüs salgını hakkında bilgilendirmede bulundu. Yarışmanın hayranları iptal sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Survivor iptal olacak mı? Dominik'te koronavirüs var mı? Dominik'te çekimleri yapılan Survivor 2020 yarışmasında Acun Ilıcalı 'acil durum konseyi' yaparak yarışmacılara koronavirüs salgınını ilk defa duyurdu. İki aydır dünyadan habersiz olan yarışmacılar, koronavirüs salgınının Türkiye ve tüm dünyayı etkilediğini öğrenince büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Yarışmacılar ilk defa duydukları koronavirüs hakkında Ilıcalı'ya sorular sordular.
SURVIVOR İPTAL Mİ OLACAK?
Survivor'un iptal olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Acun Ilıcalı yarışmacıları korumak için tedbirler aldıklarını ve endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.
DOMİNİK'TE SON DURUM!
Dominik Cumhuriyeti 67 yeni vaka ve 3 yeni ölüm raporlayarak 312 vaka ve 6 ölüme ulaştı.
SURVİVOR CORONA AÇIKLAMASI!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, 'Survivor' yarışmasının da gündemi haline geldi. Dominik'te çekimleri yapılan 'Survivor'da iki aydır her şeyden habersiz olan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın corona virüs hakkında yaptığı açıklamalarla çok şaşırdı.
Dünkü bölümde acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, corona virüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaştı.
Dominik'e geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.
Corona hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, söze yarışmacıların aileleriyle sık sık irtibat halinde olduklarını, ailelerinden veya yakınlarının hiçbirinde hastalık olmadığını söyledi. Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:
"Bu kötü haber verme toplantısı değil, sadece böyle önemli bir olaydan sizin habersiz olmanızı istemedik. Buraya gelmeden ailelerini tekrar arattım aileleriniz güvende ve sağlıklı. Onlarla temas halindeyiz. İlk önce Çin'de ortaya çıkan corona virüs salgını daha sonra İran ve İtalya'ya yayıldı ve artık tüm dünyada tehlikeli bir boyuta ulaştı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Ülkeler sınırlarını kapattı. Virüsün yayılmasını engellemek için dünya artık karantina altında."
"Türkiye'de de bu salgın ortaya çıktı ve şu ana kadar 30'dan fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de restoranlar kafeler kapatıldı. Acil durumlar için bankalar ve marketler açık. İnsanlar evlerinden çalışmaya başladı. Sokaklar boşaldı. Ülkemizde de sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu."
Dominik'te çekim yaptıkları yerde aldıkları tedbirleri de anlatan Ilıcalı, "Bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok, güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" dedi.
Ilıcalı, son olarak, "Gerçekten gecelerini gündüze katarak sürekli olarak çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın bu döneme ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anlıyoruz. Onları çok seviyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Görevli olan herkes üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızdan da evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Sağlıktan daha değerlisi yok. Zor bir dönem. Hep birlikte inşallah aşacağız. Ülke olarak neleri atlatmadık ki... Kalbimiz, gönlümüz ülkemizdeki vatandaşlarımızla. İnşallah yeniden güzel günler görürüz" diyerek konseyi bitirdi.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Elenen isim olarak Ceyhun açıklandı.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI
SMS oylamasına yer alan üç isim arasından Ceyhun elenen isim olarak açıklandı. Cemal Can ve Ardahan SMS oylamasında yer alan isimler arasındaydı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oyunda ara ara gergin anları yaşandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Eleme oyununun ardından gönüllüler takımı eleme adayını netleştirmek konseyde toplandı. Oylama neticesinde Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Üç eleme adayı arasından en az SMS oyu alan Tayfun, Survivor'dan elendi. Survivor'da geçen hafta elenen isim Tayfun Erdoğan oldu. Tayfunun elenmesinin ardından takım arkadaşlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
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