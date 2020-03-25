İbrahim Kutluay ile sosyetik aşkı Edwina Sponza, geçtiğimiz hafta sonu Bebek'teydi. Kalabalığa karışıp yürüyüş yapan ünlü çift, evden çıkmama kuralına uymadığı için tepki çekmişti.
İkili, tepkiler üzerine rotalarını değiştirdi. Önceki sabah Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, her zamanki gibi soruları yanıtsız bıraktı.
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.