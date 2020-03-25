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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    'te tepki çeken ile rotayı Belgrad'a çevirdi

    ile sosyetik aşkı , geçtiğimiz hafta sonu 'teydi. Geçtiğimiz gün Bebek’te kalabalıkta koşan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, tepki çekince rotalarını Belgrad’a çevirdi.

    Parkur değişti!

    İbrahim Kutluay ile sosyetik aşkı Edwina Sponza, geçtiğimiz hafta sonu 'teydi. Kalabalığa karışıp yürüyüş yapan ünlü çift, evden çıkmama kuralına uymadığı için tepki çekmişti.

    İkili, tepkiler üzerine rotalarını değiştirdi. Önceki sabah Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, her zamanki gibi soruları yanıtsız bıraktı.

    Doğan SAVAŞ

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