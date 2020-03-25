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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    Aile orkestrası

    Evlerinden çıkmayan , önceki gün eşi ve oğlu Can'ın gitar çalarken çektiği fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, bu kareye de "Albüm geliyor" diye espri yaptı.

    Aile orkestrası

    Evlerinden çıkmayan Arzum Onan, önceki gün eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can'ın gitar çalarken çektiği fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, bu kareye de "Albüm geliyor" diye espri yaptı.

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