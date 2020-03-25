Aile orkestrası

Evlerinden çıkmayan Arzum Onan, önceki gün eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can'ın gitar çalarken çektiği fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, bu kareye de "Albüm geliyor" diye espri yaptı.
Evlerinden çıkmayan Arzum Onan, önceki gün eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can'ın gitar çalarken çektiği fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, bu kareye de "Albüm geliyor" diye espri yaptı.
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