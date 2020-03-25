Geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalanan Olga Kurylenko, "Tamamen iyileştim" dedi. 40 yaşındaki Ukraynalı yıldız, "Yaşım riskli olmadığı için hastalığı evde karantinada geçirdim. İlk hafta ateş, sonrasında yorgunluk ve öksürük çoktu" dedi.



Kurylenko, dört yaşındaki oğluyla evinde şömine başında çekilen bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

Karantina günlerinde beslenmesine çok özen gösteren Bond Kızı, "En çok tükettiğim gıda sarımsak oldu" diyerek olay oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol sarımsak tüketen Olga Kurylenko, ekledi: "Sarımsağın yanı sıra bol su tükettim. Suyun içerisine de limon koydum."



ONLAR DA YENDİ

İngiliz aktör İdris Elba ve eşi Sabrina Elba da karantina sürecinde beslenmesine dikkat etti. 47 yaşındaki aktör, yıllardır sıkça tükettiği buğday, mısır, yumurta ve bol sebze-meyveden oluşan beslenme düzenini devam ettirdi.



FINDIKKIRAN TOM!

Eşi Rita Hanks ile Coronavirüs'e yakalanan 63 yaşındaki Tom Hanks de virüsle mücadeleyi kazandı. Diyabet hastası Hanks, karantinada bol fındık ve Avustralya'ya özgü bir hamur olan Vegemite tüketti.