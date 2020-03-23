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    • Magazin
    • 24.03.2020 00:17
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    • 24.03.2020 00:17
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    açıklandı mı? Survivor, , hangisi birinci oldu?

    yapımların sona ermesiyle beraber seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam saat 20.00'den itibaren Kanal D'de dizisi 36. bölümüyle, TV 8'de Survivor yeni bölümüyle ve Star TV'de dizisi 14. bölümüyle ekranlara geldi. Bu kapsamda ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. Peki, Survivor, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu? İşte detaylar

    23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

    23 Mart reyting sonuçları açıklandı? Survivor, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu? Televizyonda yayınlanan yapımları takip eden milyonlarca izleyici reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 23 Mart Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar

    23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    23 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

    22 MART PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    2 SURVIVOR TV8

    3 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

    4 GEL DESE ASK ATV

    5 SHOW ANA HABER SHOW

    6 CIN SEDDI (Y.S) STAR

    7 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW

    8 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D

    9 COK GUZEL HAREKETLER 2 (ÖZET) KANAL D

    10 ATV ANA HABER ATV

    22 MART PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

    2 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

    3 SURVIVOR TV8

    4 GEL DESE ASK ATV

    5 CIN SEDDI (Y.S) STAR

    6 COK GUZEL HAREKETLER 2 (ÖZET) KANAL D

    7 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D

    8 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW

    9 SHOW ANA HABER SHOW

    10 HABER ONU SHOW

    REYTİNG NEDİR?

    Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

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