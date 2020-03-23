23 Mart reyting sonuçları açıklandı? Survivor, Sefirin Kızı, Zalim İstanbul hangisi birinci oldu? Televizyonda yayınlanan yapımları takip eden milyonlarca izleyici reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 23 Mart Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar
23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
22 MART PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
2 SURVIVOR TV8
3 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
4 GEL DESE ASK ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW
6 CIN SEDDI (Y.S) STAR
7 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW
8 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 (ÖZET) KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV
22 MART PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
2 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D
3 SURVIVOR TV8
4 GEL DESE ASK ATV
5 CIN SEDDI (Y.S) STAR
6 COK GUZEL HAREKETLER 2 (ÖZET) KANAL D
7 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D
8 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW
9 SHOW ANA HABER SHOW
10 HABER ONU SHOW
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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