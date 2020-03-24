Psikolojisi bozuldu

Bora Gencer, önceki gün Bebek'te motoruyla tur atarken görüntülendi. Şarkıcı, "Zorunlu olarak dışarı çıktım. İptal olan konserlerim yüzünden de ayrı bir keyifsizim" dedi.
Doğan SAVAŞ
Bora Gencer, önceki gün Bebek'te motoruyla tur atarken görüntülendi. Şarkıcı, "Zorunlu olarak dışarı çıktım. İptal olan konserlerim yüzünden de ayrı bir keyifsizim" dedi.
Doğan SAVAŞ
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