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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    Psikolojisi bozuldu

    , önceki gün 'te motoruyla tur atarken görüntülendi. Şarkıcı, "Zorunlu olarak dışarı çıktım. İptal olan konserlerim yüzünden de ayrı bir keyifsizim" dedi.

    Psikolojisi bozuldu

    Bora Gencer, önceki gün 'te motoruyla tur atarken görüntülendi. Şarkıcı, "Zorunlu olarak dışarı çıktım. İptal olan konserlerim yüzünden de ayrı bir keyifsizim" dedi.

    Doğan SAVAŞ

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