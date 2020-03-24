Oyuncu Özge Sezince Varley, 2. kez anne oluyor. 8 ay önce kızı Ela'yı dünyaya getiren Varley, önceki gün eşiyle birlikte verdiği bu pozla 4 aylık hamile olduğunu duyurdu. Güzel oyuncunun çocuğunun cinsiyeti ise bu kez erkek.