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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    Oyuncu 'den müjdesi

    Oyuncu , 2. kez anne oluyor. 8 ay önce kızı Ela'yı dünyaya getiren Varley, önceki gün eşiyle birlikte verdiği bu pozla 4 aylık hamile olduğunu duyurdu. Güzel oyuncunun çocuğunun cinsiyeti ise bu kez erkek.

    Bebek müjdesi

    Oyuncu Özge Sezince Varley, 2. kez anne oluyor. 8 ay önce kızı Ela'yı dünyaya getiren Varley, önceki gün eşiyle birlikte verdiği bu pozla 4 aylık hamile olduğunu duyurdu. Güzel oyuncunun çocuğunun cinsiyeti ise bu kez erkek.

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