Mustafa Ceceli online eğitimin başlamasıyla oğluyla televizyon karşısına geçti
Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli, dün online eğitimin başlamasıyla oğluyla televizyon karşısına geçti. Ceceli, bu kareye "3-B sınıfından Arın" notu düştü. Popçunun hayranları da bu poza "Örnek baba Ceceli" yorumları yağdırdı.
Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli, dün online eğitimin başlamasıyla oğluyla televizyon karşısına geçti. Ceceli, bu kareye "3-Bsınıfından Arın" notu düştü. Popçunun hayranları da bu poza "Örnek baba Ceceli" yorumları yağdırdı.
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