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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    online eğitimin başlamasıyla oğluyla televizyon karşısına geçti

    Pop müziğin başarılı ismi , dün online eğitimin başlamasıyla oğluyla televizyon karşısına geçti. Ceceli, bu kareye "3-B sınıfından Arın" notu düştü. Popçunun hayranları da bu poza "Örnek baba Ceceli" yorumları yağdırdı.

    Ders başladı
    Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli, dün online eğitimin başlamasıyla oğluyla televizyon karşısına geçti. Ceceli, bu kareye "3-B sınıfından Arın" notu düştü. Popçunun hayranları da bu poza "Örnek baba Ceceli" yorumları yağdırdı.

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