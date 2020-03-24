Genç popçu Aleyna Tilki, Coronavirüs nedeniyle hayatı sorgulamaya başladı. "Geçmişte kimsesiz çocuklara oyuncaklarımı bağışlamıştım ama bu yetersiz " diyen 19 yaşındaki popçu, ekledi: "Açları, haksızlığa uğrayanları ve zulmü hissetme zamanı."
Genç popçu Aleyna Tilki, Coronavirüs nedeniyle hayatı sorgulamaya başladı. "Geçmişte kimsesiz çocuklara oyuncaklarımı bağışlamıştım ama bu yetersiz " diyen 19 yaşındaki popçu, ekledi: "Açları, haksızlığa uğrayanları ve zulmü hissetme zamanı."
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