Genç popçu Aleyna Tilki, Coronavirüs nedeniyle hayatı sorgulamaya başladı. "Geçmişte kimsesiz çocuklara oyuncaklarımı bağışlamıştım ama bu yetersiz " diyen 19 yaşındaki popçu, ekledi: "Açları, haksızlığa uğrayanları ve zulmü hissetme zamanı."