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    • 24.03.2020 17:37
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    CANLI İZLE: 'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Baha Akkoç'u kim rehine aldı?

    Atv'nin başarılı programı 'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Esra Erol'dan yardım isteyen Ali Akkoç, 24 Mart Atv canlı yayınınıda Baha ile yüzleşiyor. Baha Akkoç'u kim, neden rehine aldı? 20 Mart gecesi ortadan kaybolan 13 yaşındaki Ceren Yıldız'ın Eren Kılınç ve Doğan Akbudak ile bağlantısı ne? Doğan Akbudak Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE!

    'da canlı yayınında bugün (24 Mart 2020 Salı) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Baha Akkoç evladıyla birlikte 12 Mart gün ortadan kaybolmuştu Esra Erol tarafından bulundu! İrem Güler Baha'yı ne ile neye zorladı? Baha'nın başına gelenlere inanamayacaksınız! Makbule Hanımın eşi İsmet Yüksek evine geri dönecek mi? İsmet Yüksek canlı yayında tüm gerçekleri ortaya çıkartacak! Ayakkabılarını bile almadan camdan kaçan 17 yaşındaki Şehnaz nereye kaçtı? Şehnaz'ın başına bir şey mi geldi?

    ATV CANLI YAYIN

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 24 MART - TIKLA

    Baha Akkoç ve eşi Ali günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! 3 buçuk yıl önce eşinin evden kaçtığını iddia eden Emrullah Beyin eşinden isteği ne? 27 Şubat günü hiçbir neden yokken ortadan kaybolan 19 yaşında Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ..

    13 yaşındaki Ceren Yıldız'a ne oldu? 20 Mart gecesi ortadan kaybolan 13 yaşındaki Ceren Yıldız'ın Eren Kılınç ve Doğan Akbudak ile bağlantısı ne? Doğan Akbudak Esra Erol'da canlı yayınında!

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