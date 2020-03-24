Esra Erol'da canlı yayınında bugün (24 Mart 2020 Salı) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Baha Akkoç evladıyla birlikte 12 Mart gün ortadan kaybolmuştu Esra Erol tarafından bulundu! İrem Güler Baha'yı ne ile neye zorladı? Baha'nın başına gelenlere inanamayacaksınız! Makbule Hanımın eşi İsmet Yüksek evine geri dönecek mi? İsmet Yüksek canlı yayında tüm gerçekleri ortaya çıkartacak! Ayakkabılarını bile almadan camdan kaçan 17 yaşındaki Şehnaz nereye kaçtı? Şehnaz'ın başına bir şey mi geldi?

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ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 24 MART - TIKLA

Baha Akkoç ve eşi Ali günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! 3 buçuk yıl önce eşinin evden kaçtığını iddia eden Emrullah Beyin eşinden isteği ne? 27 Şubat günü hiçbir neden yokken ortadan kaybolan 19 yaşında Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle..

13 yaşındaki Ceren Yıldız'a ne oldu? 20 Mart gecesi ortadan kaybolan 13 yaşındaki Ceren Yıldız'ın Eren Kılınç ve Doğan Akbudak ile bağlantısı ne? Doğan Akbudak Esra Erol'da canlı yayınında!