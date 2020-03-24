Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Son bölümde İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım geliyor fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan oluyor. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla EDHO 162. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.