Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu hakkında izleyiciler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın beş günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da eleme heyecanı devam ediyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...
AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oyunda ara ara gergin anları yaşandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Eleme oyununun ardından gönüllüler takımı eleme adayını netleştirmek konseyde toplandı. Oylama neticesinde Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da geçen hafta elenen isim Tayfun Erdoğan oldu. Tayfunun elenmesinin ardından takım arkadaşlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
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