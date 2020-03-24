Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu hakkında izleyiciler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın beş günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da eleme heyecanı devam ediyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2020 Survivor Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumludur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.