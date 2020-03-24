Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.03.2020 23:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2020 00:56
    ABONE OL

    24 Mart ? sıralaması açıklandı! Elenen isim kim oldu?

    sorusu programın izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2020'de eleme heyecanı yaşandı. Yarışmayı ekranları başından takip edemeyenler izleyiciler ise özellikle bu saatlerde arama motorlarında adaya veda eden ismi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere pazar günü yapılan dokunulmazlık oyununun ardından konseyden çıkan isim Ceyhun olmuş ve ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Peki, 24 Mart sıralaması açıklandı mı? Elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

    Survivor'da bu akşam kim elendi?

    Haftanın beş günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Program bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Ayrıca 24 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusu da çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Elenen isim olarak Ceyhun açıklandı.

    SURVİVOR SMS SIRALAMASI

    SMS oylamasına yer alan üç isim arasından Ceyhun elenen isim olarak açıklandı. Cemal Can ve Ardahan SMS oylamasında yer alan isimler arasındaydı.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oyunda ara ara gergin anları yaşandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Eleme oyununun ardından gönüllüler takımı eleme adayını netleştirmek konseyde toplandı. Oylama neticesinde Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak açıklandı.

    SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    Üç eleme adayı arasından en az SMS oyu alan Tayfun, Survivor'dan elendi. Survivor'da geçen hafta elenen isim Tayfun Erdoğan oldu. Tayfunun elenmesinin ardından takım arkadaşlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin 24 Mart Survivor kim elendi? Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı! Elenen isim kim oldu?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri