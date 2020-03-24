Haftanın beş günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Program bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Ayrıca 24 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusu da çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Elenen isim olarak Ceyhun açıklandı.