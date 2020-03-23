NARE, SANCAR'A KARŞI HAREKETE GEÇİYOR



Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

SANCAR KARŞILIK VERİYOR



Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare'yi.