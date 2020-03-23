Star TV ekranlarında pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisinin bu akşam yayınlanan 14. bölümünde heyecan doruktaydı. Son bölümde Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verdi. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başladı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar'a aldırtmamaya yeminlidir.
NARE, SANCAR'A KARŞI HAREKETE GEÇİYOR
Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.
SANCAR KARŞILIK VERİYOR
Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare'yi.
GEDİZ'İN PLANI NE?
Ama Gediz, Sancar'ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare'ye olan sevdasından ve kıskançlığından.
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sancar'ın "Nare" deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar'ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar'ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.
Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın'ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın'ı aramaya başlar. Akın ise, Müge'nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.
Menekşe, Kavruk'un söz merasiminde Nare ve Gediz'e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz'in de kalemini kıracak mıdır?
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