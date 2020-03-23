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    • 23.03.2020 20:01
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    Çukur bugün neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman? İşte

    Çukur bugün neden yok sorusu özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. Pazartesi akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Çukur'da geçen hafta yaşananlar dikkatle takip edildi. Son bölümde Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirdi. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirdi. Dizinin bu hafta Show TV yayın akışında yer almaması Çukur 93. yeni bölüm ne zaman sorusunu getirdi. İşte

    Çukur bugün neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman?

    Çukur bugün neden yok izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çukur dizisi her hafta pazartesi günü Show TV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çukur'da geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Çukur dizisinin bugün Show TV yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler bu kapsamda şimdilerde Çukur neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

    Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümünün 30 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

    Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

    Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.

    Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak.

    Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

    23 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18.45 Show Ana Haber

    20.00 Enes Batur Gerçek Kahraman 'Tv Sinema'

    00.15 Çukur 'Dizi' (TKR)

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