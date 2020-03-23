Çukur bugün neden yok izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çukur dizisi her hafta pazartesi günü Show TV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çukur'da geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Çukur dizisinin bugün Show TV yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. İzleyiciler bu kapsamda şimdilerde Çukur neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümünün 30 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.