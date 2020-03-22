Çin'den İtalya'ya, ABD'den İspanya'ya kadar dünyanın her yerine kabus yaşatan Coronavirüs salgını üzerine yetkililer, "65 yaş üzerindekiler evden çıkmasın" uyarısı yaptı. Ünlü isimler de sevenlerine "Evde kalın" diye seslendi. Ancak önceki gün Bebek'te kurala hiç de uyulmadığı görüldü.

Uyarılara kulak vermeyen isimlerden biri de Selami Şahin'di. 71 yaşındaki sanatçı, önceki gün Bebek'teydi. Hayranlarının etrafını sardığı Şahin, sosyal mesafe kuralına da uymayarak her biriyle yan yana pozlar verdi. Maskesini de takmayan Şahin, akıllara "Seninle başım dertte" şarkısını getirdi...

UYARI VAR UYAN YOK

Bebek sahili önceki gün tıpkı ünlü sanatçı gibi birçok 65 yaş üzeri vatandaşla dolup taşıyordu.



Şahin, sevenleriyle poz verirken 1 buçuk metrelik mesafeyi de hiçe saydı.

OTUR DOĞA SIFIR

Eşi Kerimcan Kamal ve ikizleriyle Kemerburgaz'daki villasında yaşayan Doğa Rutkay, dün tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Güzel oyuncu, "İnsanların Belgrad Ormanı'na gitmesine neden karşı çıkıyorsunuz! Herkes apartman dairesinde oturuyor ve bırakın hava alsınlar" dedi.

Açık havaya gidenlerin toplu taşıma kullanma ve virüsü bulaştırma gibi riskleri olduğunu hiçe sayan Doğa Rutkay, eleştiri topladı. Yaptığı yanlışın farkına varan güzel oyuncu, "Düşünmeden açıklama yaptım. Otur Doğa sıfır" diyerek özür diledi.

DOĞAN SAVAŞ